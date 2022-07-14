Стартовал прием заявок на VIII Всероссийскую премию «За верность науке»
Прием заявок на VIII Всероссийскую премию «За верность науке» пройдет с 14 июля по 3 октября 2022 года на сайте https://zavernostnauke.ru/. Сроки проведения Премии и критерии оценки заявок обсудили на первом заседании Экспертного совета, которое состоялось в Минобрнауки России.
На участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки, например, от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, так и заявки от организаций (федеральных, региональных и специализированных СМИ, телеканалов, студенческих редакций, издательских домов, медиахолдингов и т.д.). Лауреатами станут те, кто внес заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.
«В 2021 году Всероссийская премия «За верность науке» проводилась в рамках Года науки и технологий. Благодаря тому, что ее поддержали на самом высоком уровне, в 2021 году нам удалось повысить статус премии. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Государственном Кремлевском дворце и привлекла большое количество представителей экспертного и профессионального сообщества. Также Премия привлекла рекордное количество заявок — 744. Мы работаем над тем, чтобы с каждым годом статус Премии повышался, чтобы она становилась более престижной и популярной. Уверена, что в 2022 году она привлечет к себе еще больше внимания, заявок будет не меньше, чем в прошлом году, так как большое желание принять участие изъявляют студенческие медиацентры и пресс-службы университетов. Популяризация науки является одной из государственных задач, это обозначено в Указе президента РФ Владимира Путина, посвященном Десятилетию науки и технологий, и неоднократно президент обращал внимание на открытость науки. Публикации результатов исследований усилит ответственность ученых перед обществом и будут в целом работать на популяризацию российской науки», — сказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина.
О роли популяризации в рамках Десятилетия науки и технологий рассказала заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание», координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина.
Функции Экспертного совета и критерии оценки заявок представила заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина. Кроме того, были определены условия допуска заявок: проект должен быть реализован в 2021–2022 годах, участники не могут выступать в качестве номинантов по номинациям, в которых они заняли первое место в год, предшествующий году присуждения Премии, заявка участника не должна содержать псевдонаучной информации, а номинируемый проект должны быть направлен на широкую аудиторию и быть изложен научно-популярным языком.
В 2022 году Премия включает 14 номинаций:
- Научный журналист года
- Научный фотограф года
- Научный режиссер года
- «Наука как искусство»
- «Наука — это можно»
- «Биогенетическое просвещение»
- Научная пресс-служба года
- Лучший научно-популярный студенческий проект
- «Экологическое просвещение»
- Защита исторической правды
- Специальный приз за популяризацию отечественных разработок
- Специальный приз за популяризацию атомной отрасли
- Специальный приз за популяризацию космической отрасли
- Специальный приз имени Даниила Гранина
Определит финалистов Экспертный совет, в состав которого вошли 59 участников: журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Кто станет лауреатами и дипломантами Премии, решит Оргкомитет.
Ежегодная Всероссийская премия «За верность науке» присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Цель премии — популяризация науки и достижений российских ученых и стимулирование СМИ к широкому освещению отечественной науки.
Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».