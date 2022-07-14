Стартовал прием заявок на VIII Всероссийскую премию «За верность науке»

Прием заявок на VIII Всероссийскую премию «За верность науке» пройдет с 14 июля по 3 октября 2022 года на сайте https://zavernostnauke.ru/. Сроки проведения Премии и критерии оценки заявок обсудили на первом заседании Экспертного совета, которое состоялось в Минобрнауки России.

На участие в премии могут быть поданы как индивидуальные заявки, например, от журналистов, научных коммуникаторов, ученых, общественных деятелей, так и заявки от организаций (федеральных, региональных и специализированных СМИ, телеканалов, студенческих редакций, издательских домов, медиахолдингов и т.д.). Лауреатами станут те, кто внес заметный вклад в поддержку престижа профессиональной научной деятельности и популяризацию отечественных научных достижений.

«В 2021 году Всероссийская премия «За верность науке» проводилась в рамках Года науки и технологий. Благодаря тому, что ее поддержали на самом высоком уровне, в 2021 году нам удалось повысить статус премии. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Государственном Кремлевском дворце и привлекла большое количество представителей экспертного и профессионального сообщества. Также Премия привлекла рекордное количество заявок — 744. Мы работаем над тем, чтобы с каждым годом статус Премии повышался, чтобы она становилась более престижной и популярной. Уверена, что в 2022 году она привлечет к себе еще больше внимания, заявок будет не меньше, чем в прошлом году, так как большое желание принять участие изъявляют студенческие медиацентры и пресс-службы университетов. Популяризация науки является одной из государственных задач, это обозначено в Указе президента РФ Владимира Путина, посвященном Десятилетию науки и технологий, и неоднократно президент обращал внимание на открытость науки. Публикации результатов исследований усилит ответственность ученых перед обществом и будут в целом работать на популяризацию российской науки», — сказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина.

О роли популяризации в рамках Десятилетия науки и технологий рассказала заместитель председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание», координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям» Любовь Духанина.

Функции Экспертного совета и критерии оценки заявок представила заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина. Кроме того, были определены условия допуска заявок: проект должен быть реализован в 2021–2022 годах, участники не могут выступать в качестве номинантов по номинациям, в которых они заняли первое место в год, предшествующий году присуждения Премии, заявка участника не должна содержать псевдонаучной информации, а номинируемый проект должны быть направлен на широкую аудиторию и быть изложен научно-популярным языком.

В 2022 году Премия включает 14 номинаций:

Научный журналист года Научный фотограф года Научный режиссер года «Наука как искусство» «Наука — это можно» «Биогенетическое просвещение» Научная пресс-служба года Лучший научно-популярный студенческий проект «Экологическое просвещение» Защита исторической правды Специальный приз за популяризацию отечественных разработок Специальный приз за популяризацию атомной отрасли Специальный приз за популяризацию космической отрасли Специальный приз имени Даниила Гранина

Определит финалистов Экспертный совет, в состав которого вошли 59 участников: журналисты, широко освещающие научную тематику, ученые, представители государственных органов власти, частных фондов, компаний, некоммерческих организаций, пресс-служб вузов, научно-исследовательских институтов. Кто станет лауреатами и дипломантами Премии, решит Оргкомитет.

Ежегодная Всероссийская премия «За верность науке» присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Цель премии — популяризация науки и достижений российских ученых и стимулирование СМИ к широкому освещению отечественной науки.

Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ им. М.В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд поддержку премии оказывает Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».