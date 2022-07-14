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Bloomberg: ЕС обсуждает снятие персональных санкций с россиян

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Евросоюз обсуждает возможное снятие санкций с некоторых граждан России. Об этом 14 июля сообщило агентство Bloomberg.

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По данным источника, знакомого с обстоятельствами, изменения могут коснуться порядке 40 россиян. 30 из них подали в суд, требуя снять с себя ограничения, еще 10 обратились в ЕС напрямую. Имена не называются, чтобы сохранить их конфиденциальность.

Юридическая служба Совета Европы предупредила послов ЕС, что некоторые из запросов можно признать оправданными. Несогласные с санкциями лица смогли показать, что основания для их включения в список были либо устаревшими, либо неверными, либо недостаточными.

В то же время Bloomberg указало, что в ЕС намерены предложить ввести новые санкции против еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового санкционного пакета против России. Представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в Евросоюзе готовятся в течение недели.

8 июня адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича заявили, что намерены оспорить введенные против него санкции Евросоюза. Соответствующие юридические документы направлены в управляющие органы ЕС, заявили юристы. Сторона защиты указала, что расценивает санкции как «акт дискриминации», основанный на ложных утверждениях близости бизнесмена к правительству России.

Ранее в мае стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов также решил через суд оспорить введенные против него персональные санкции ЕС. Он попросил о приостановлении действия ограничений до соответствующего решения судьи. О таком же намерении заявляли и бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман.

Страны Евросоюза вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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