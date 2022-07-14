Электрика будут судить за гибель ребенка от удара током в Волгограде

В Волгограде передано в суд уголовное дело по факту гибели четырехлетнего девочки от удара током. Обвинения предъявлены электрику, который монтировал проводку в частном доме.

По данным следствия, мужчина выполнил работы в здании на улице Валдайской еще в 2014 году. Установлено, что из-за небрежного монтажа ток мог проходить по открытым частям розетки. Летом 2021 года владелица дома купала четырехлетнюю дочь, используя водонагреватель, подключенный к сети. Во время купания девочка получила смертельную электротравму, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

В Приморском крае следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьмилетнего ребенка от удара током. Девочка с друзьями обливалась водой, которая подавалась из скважины через шланг с помощью насоса. В какой-то момент потерпевшая получила смертельную электротравму.