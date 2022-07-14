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Цена нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель впервые с 21 февраля

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Фото: Global Look Press/dpa/Lino Mirgeler
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $95 за баррель впервые с 21 февраля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на четверг, 14 июля.

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К 14.46 по мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть этой марки опустилась до $94,82. Позже, к 17:18, она достигла $95.

Ранее директор по внешним связям Bitriver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что снижение нефтяных котировок 6 июля было связано с тем, что существуют серьезные риски рецессии у ключевых экономик мира на фоне новых вспышек коронавируса. Кроме того, независимый аналитик Дмитрий Адамидов отметил, что спекулянты, находятся в ожидании рецессии экономики и боятся, что спрос на энергоносители упадет.

Лобода прогнозировал, что в июле котировки нефти будут стремиться к уровню $125 за баррель Brent. По словам специалиста, это связано с тем, что дефицит нефти на фоне энергокризиса остается актуальным для мировой экономики.

В тот же день эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» уточнил, что на нефтяной рынок влияет огромное количество факторов. Как он сказал, в том числе в будущем ситуация будет зависеть от того, будет ли усиливаться западное давление на РФ, и что будет происходить с соблюдением Западом собственных антироссийких санкций.

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