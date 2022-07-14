В Подмосковье ввели стандарт работы водителей общественного транспорта

Новые стандарты работы водителей на маршрутах общественного транспорта начали внедрять в Московской области. Об этом 14 июля сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Первой компанией, которая ввела новый стандарт обслуживания пассажиров, стала «Мострансавто». До конца недели с правилами будет ознакомлен весь водительский состав, подчеркнули на предприятии.

Согласно новому стандарту, водитель должен опрятно выглядеть, быть внимательным к пассажирам и вежливым по отношению к другим участникам дорожного движения.

Кроме этого, водитель должен уметь объяснить пассажиру правила проезда и оплаты услуги перевозки, уточнили в «Мостансавто».

«Для водителя пассажирского транспорта иметь водительские права категории D недостаточно. Наш стандарт разъясняет водителям, как действовать в типовых и нестандартных ситуациях, которые могут возникнуть в пути», — заявил генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

2 июня транспортная карта «Тройка» появилась в продаже на 32 автовокзалах и автостанциях Московской области. При оплате проезда столичным проездным в автобусах Подмосковья действует система лояльности. После каждой 10-й поездки, совершенной в течение 30 дней, скидка увеличивается на 7%, а с 51-й достигает максимальных 35%.