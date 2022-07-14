ВСУ обстреляли автостанцию в центре Донецка, есть погибшие и раненые

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг, 14 июля, обстреляли автостанцию «Центр» в Ворошиловском районе Донецка.

По предварительном данным, погибли два человека. Одной из жертв стал водитель маршрутки. Еще трое человек получили ранения.

Накануне в Донецке в результате обстрела скончались два мирных жителя. Они попали под удар в Кировском районе города. Еще один человек был ранен.

В этот же день стало известно, что за последние сутки в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погибли три человека, еще 12 мирных граждан получили ранения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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