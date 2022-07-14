Американский беспилотник потерпел крушение в Румынии

Американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в Румынии в ходе тренировок американских военных рядом с авиабазой Кымпия-Турзий. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на минобороны Румынии.

Издание отмечает, что в ходе происшествия раненых и пострадавших не зафиксировано. Беспилотник возвращался на военную базу, когда потерпел крушение.

«Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов. Американцы делают первый анализ прямо сейчас... Пока эти дроны используются для обучения. Мы вместе тренируемся, и мы, и американцы, с этими дронами», — прокомментировал ситуацию телеканалу Digi 24 министр обороны Румынии Василе Дынку.

Дынку подчеркнул, что пока не может назвать причины аварии, но чаще всего причиной оказывается сочетание технических неполадок и человеческого фактора.

Ранее, 5 января, командование ВВС США в Европе и Африке заявило, что несколько БПЛА MQ-9 Reaper и около 90 военных размещены на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий. Отмечается, что беспилотники и военнослужащие размещаются в Румынии «на длительное время», однако не указывается, на какое именно.

MQ-9 Reaper — беспилотник, оборудованный турбовинтовым двигателем. Его скорость может достигать более 400 км/ч. Максимальная продолжительность полета — 24 часа.