Кувалда объяснил превосходство Гаджи «Автомата» над Родригесом

Российский боксер Дмитрий Кудряшов по прозвищу Кувалда назвал преимущества Гаджи «Автомата» Наврузова, которые помогут ему победить бразильца Фернандо Родригеса в грядущем поединке.

Об этом он рассказал «Известиям» 14 июля.

«Мне кажется, что, несмотря на отсутствие большого опыта у Гаджи выступлений в ММА, я бы поставил на него. Он сейчас в эмоциональном плане больше на подъеме. Его соперник — также ударник, поэтому у Гаджи есть все шансы», — заявил Кудряшов.

Одним из преимуществ Автомата боксер назвал мощь и скорость, которыми обладает 33-летний россиянин.

«Фернандес изучает своего будущего соперника, понимает, с чем ему придется столкнуться. Наверняка он больше работает над партером, нежели пытает удачу в стойке. Какой смысл в этом? Он боец ММА, поэтому он должен быть разносторонне развит. Понятно, что он больше предпочитает бой в стойке, но там у него, откровенно говоря, шансов немного, так как Гаджи просто мощнее и более на ходу», — сказал Кувалда.

Кудряшов заверил, что будет болеть за Гаджи «Автомата» и ждет от него победы.

«Я желаю удачи обоим спортсменам, но так как Гаджи наш соотечественник, то болеть я буду за него. Я даю ему преимущество, так как считаю, что ударная составляющая на его стороне», — заключил боксер.

Бой по правилам смешанных единоборств пройдет 5 августа. Прямую трансляцию поединка покажет РЕН ТВ.

Ранее 14 июля Гаджи «Автомат» назвал свою цель в поединке с Родригесом. Российский боец заявил, что хочет быстро и ярко закончить бой, порадовав своих фанатов.

В свою очередь Родригес рассказал, что рад вновь оказаться в России. Он признал, что ему достался сильный и опытный в боксе соперник, однако в свои силы он верит больше.

Гаджи «Автомат» одержал за карьеру восемь побед, в том числе шесть нокаутом. Родригес за карьеру выиграл 12 поединков и потерпел восемь поражений, сообщает «Спорт-Экспресс».