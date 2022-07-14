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Ericsson потеряла $113 млн из-за приостановки работы в России

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Фото: Global Look Press/Paco Freire
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Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson потерял 1,2 млрд крон ($113 млн) из-за приостановки деятельности в России. Об этом 14 июля сообщил гендиректор компании Берье Экхольм.

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«Это стоит 1,2 млрд шведских крон. Примерно на столько сократились операции в России», — сказал он в интервью газете Dagens Nyheter.

Экхольм отметил, что компания планирует изучить возможность восстановления позиций в Китае.

«Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним», — отметил гендиректор Ericsson.

При этом издание сообщило, что Ericsson «сворачивает операции в России», в самой компании ранее говорили о приостановке работы.

О приостановке деятельности в РФ Ericsson объявила 11 апреля. Такое решение было принято из-за санкций Запада в отношении России после начала специальной операции по защите населения Донбасса. Тогда сотрудники компании были отправлены в оплачиваемый отпуск.

До этого, в конце февраля, Ericsson приостановила поставки своей продукции в Россию.

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