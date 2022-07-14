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США исключили санкции за отказ от потолка цен на российскую нефть

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar
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США не планируют вводить санкции против стран и компаний, которые откажутся присоединяться к предложенному потолку цен на российскую нефть. Об этом заявил 13 июля первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

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«Я не думаю, что нам потребуются вторичные санкции, поскольку в данном случае мы создаем нужные стимулы для стран, покупающих российскую нефть. У стран должно быть естественное стремление присоединиться к нашей коалиции», — сказал Адейемо в интервью телеканалу агентства Bloomberg.

Он отметил, что даже если другие страны решат не присоединяться к коалиции официально, они всё равно будут платить России как можно меньше, поскольку, по его словам, «никто не хочет платить за нефть больше, чем это допускается».

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские власти и ключевые страны — потребители нефти продолжают согласовывать параметры установления предельной цены на российскую нефть. По его словам, в настоящее время проводятся консультации между Евросоюзом, Великобританией и США. Кроме того, Вашингтон находится в контакте с Индией и Китаем.

Ранее, 1 июля, стало известно, что США вместе с представителями стран G7 надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении назывался вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, эту инициативу.

О необходимости введения потолка цен на российскую нефть прежде неоднократно заявляла министр финансов США Джанет Йеллен. По ее мнению, это позволит ограничить доходы РФ, при этом сохранив российскую нефть на мировых рынках. Если такого ограничения не будет введено, то, как считает министр, цены на энергоресурсы вырастут еще больше.

По информации агентства Reuters, в Вашингтоне опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель из-за антироссийских санкций. Таким образом США хотят установить стоимость российской нефти на определенном уровне. При этом предполагается ввести запрет на страхование и перевозку сырья, если оно будет продаваться по цене выше установленной.

Между тем, как считает вице-премьер РФ Александр Новак, политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет лишь к дестабилизации на рынке и росту котировок.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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