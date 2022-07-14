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Рабочий погиб от удара током на стройке в Таганроге

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Мужчина погиб от удара током на месте строительства нового дома в Таганроге (Ростовская область). По факту несчастного случая проводится проверка.

Трагедия произошла 14 июля на улице Бакинской в Северном районе. Мужчина, которому на вид около 60 лет, скончался от удара током до приезда скорой помощи. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на Donday.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

В Костромской области в начале июля от удара током погиб подросток 2007 года рождения. Мальчик с другом забрался на крышу водозаборной станции и схватился за электрический провод.

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