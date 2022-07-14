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Очевидец рассказал об обстреле автостанции в Донецке со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Донецка, который 14 июля стал свидетелем обстрела автостанции в центре города, рассказал «Известиям» о случившемся.

По словам очевидца, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов.

«Мы ехали в маршрутке. Первого [прилета] не было слышно. Но уже всё дымилось и люди кричали, что прилеты», — рассказал мужчина.

После он увидел раненую женщину на дороге, которая впоследствии умерла.

«Было два прилета в эту степь. Потом смотрим, человек лежит. Подошли сюда, она еще дышала. Водитель маршрутки тоже погиб», — сказал мужчина.

Об ударе по автостанции ранее в этот день сообщили очевидцы. По их словам, с места обстрела уехало несколько карет «скорой помощи». На месте работают представители МВД Донецкой Народной Республики (ДНР) и экстренные службы. Позже были опубликованы кадры эвакуации раненых.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что удар был произведен 155-миллиметровой гаубицей M777 со стороны Курахово.

По данным главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли девушка, которая ехала с работы домой, и водитель маршрутки. По предварительным сведениям, еще три человека ранены.

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