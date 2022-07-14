Эксперт назвал два способа для Европы выйти из энергетического кризиса

В настоящее время у Европы есть два варианта выхода из сложившегося энергетического кризиса. Об этом в четверг, 14 июля, рассказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Сейчас заполняемость хранилищ порядка 60% в среднем в Европе, есть страны, где больше и где меньше. Проблему можно решить либо нормализацией отношений с Россией, либо можно идти по пути резкого сокращения потребления. <…> Есть много всяких проблем, которые возникают, когда резко сокращается потребление, я уж не говорю о проблемах с коммунальным сектором, которые могут быть, если не будет хватать газа и электричества», — отметил он.

По словам эксперта, Европе надо задуматься, хочет ли она дальнейшей конфронтации с Россией или все-таки европейские страны согласятся на какие-то уступки. При этом Митрахович напомнил, что на некоторые поблажки коллективный Запад всё же пошел, к примеру, в вопросе возвращения турбин Siemens для газопровода «Северный поток – 1».

«В чем-то там здравый смысл проявился, но этого недостаточно, потому что есть и другие турбины, которые надо ремонтировать. К тому же поставки по другим каналам сокращены: через Украину поставки не очень большие, через Польшу не идут. Так что сокращение потребления, по всей видимости, неизбежно», — заключил он.

Ранее издание Foreign Policy отметило, что Европа не в силах справиться с энергетическим кризисом, ей грозит дефицит газа в момент, когда он нужен больше всего. В материале указывалось, что, как правило, европейские страны заполняют свои газовые хранилища в летние месяцы, однако в настоящее время перспективы поставок голубого топлива на континент весьма неопределенные.

С 11 июля газопровод «Северный поток – 1» находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС, несмотря на возвращение из Канады турбины Siemens.

В начала июля внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер заявил о том, что резкий отказ Германии от российского газа приведет к сильной рецессии в стране, а также и во всей Европе.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.