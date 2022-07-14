Очевидец рассказал о раненых в результате обстрела в центре Донецка

Очевидец рассказал о раненых в результате обстрела в центре Донецка

2022-07-14 16:42:32

2022-07-14 16:42:32

2022-07-14 16:42:32

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