Сроки охоты с подружейными собаками назвали в Саратовской области

В Саратовской области с 15 июля начнется выдача разрешений на летне-осеннюю охоту с подружейными собаками. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

С 25 июля откроется охота на болотно-луговую дичь — бекаса и чибиса. Охотников могут сопровождать островные и континентальные легавые, ретриверы и спаниели, имеющие справку или свидетельство о происхождении.

С 4 августа по 1 января разрешено охотиться на боровую, полевую и степную дичь, в том числе вальдшнепа и перепелку. С 27 августа по 30 ноября откроется охота на водоплавающую дичь.

В охоте с одной подружейной собакой могут участвовать не более трех охотников. У каждого должен быть в наличии охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.