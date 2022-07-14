В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

В случае войны Североатлантического альянса (НАТО) с Россией Турция может не встать на сторону НАТО. Об этом 14 июля заявил обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу.

Бандоу считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зачастую проводит враждебную политику по отношению к Западу, поэтому США стоит усомниться в его «верности». Журналист указал, что у Анкары очень тесные отношения с Москвой, которые имеют большое значение.

«Анкара покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Черном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Кто в альянсе может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если НАТО окажется в состоянии войны с Россией?» — задал вопрос автор статьи.

По словам обозревателя, Анкара стала отдаляться от Запада после того, как в Турции пришел в власти действующий президент. И, согласно опросу, мало кто из турок высказывается за сближение своей страны с Вашингтоном.

Благожелательное отношение к США в 2019 году составило всего 20%. За последние 20 лет это число упало на 9%. В 2021 года году шесть из десяти турок назвали США самой большой угрозой для своей страны, добавили в издании.

13 июля во время выступления в Европарламенте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отказе от поддержания прежних отношений с Россией. По словам Столтенберга, это будет невозможно сделать после того, как в феврале Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и якобы полностью отошла от своего прежнего курса.

29 июня НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Тогда же высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

В ответ президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.