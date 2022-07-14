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В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

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Фото: ТАСС/dpa/ Stefan Puchner
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В случае войны Североатлантического альянса (НАТО) с Россией Турция может не встать на сторону НАТО. Об этом 14 июля заявил обозреватель The American Conservative Дуг Бандоу.

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Бандоу считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зачастую проводит враждебную политику по отношению к Западу, поэтому США стоит усомниться в его «верности». Журналист указал, что у Анкары очень тесные отношения с Москвой, которые имеют большое значение.

«Анкара покупает российское оружие, препятствует военно-морским операциям союзников по НАТО в Черном море и сопротивляется санкциям против Москвы. Кто в альянсе может быть уверен, что на Эрдогана можно положиться, если НАТО окажется в состоянии войны с Россией?» — задал вопрос автор статьи.

По словам обозревателя, Анкара стала отдаляться от Запада после того, как в Турции пришел в власти действующий президент. И, согласно опросу, мало кто из турок высказывается за сближение своей страны с Вашингтоном.

Благожелательное отношение к США в 2019 году составило всего 20%. За последние 20 лет это число упало на 9%. В 2021 года году шесть из десяти турок назвали США самой большой угрозой для своей страны, добавили в издании.

13 июля во время выступления в Европарламенте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отказе от поддержания прежних отношений с Россией. По словам Столтенберга, это будет невозможно сделать после того, как в феврале Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и якобы полностью отошла от своего прежнего курса.

29 июня НАТО приняло новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов альянса и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Тогда же высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

В ответ президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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