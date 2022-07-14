Банкам РФ разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 июля, подписал закон, дающий банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 14 июля.

Согласно внесенной поправке, теперь в соответствующем договоре о банковском вкладе в иностранной валюте, который заключается с финансовым учреждением, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Данное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

Закон был одобрен Советом Федерации 8 июля. 6 июля законопроект был принят депутатами Государственной думы.

21 июня Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Таким образом, были рассмотрены изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности». Как отметил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, данное разрешение для банков о введении комиссии будет для банка «правом, а не обязанностью».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 июня в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.