Пиротехнику используют для реконструкции боев на фестивале в Пскове
В Пскове в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах Пскова» будут использовать пиротехнику для того, чтобы реконструировать партизанский бой. Подробности проведения фестиваля рассказал глава городской администрации Борис Елкин.
По его словам, которые приводит Псковская лента новостей, на стадионе «Электрон» 23 июля проведут патриотическое мероприятие — реконструкцию событий Великой Отечественной войны. Место проведения выбрали специально, чтобы использовать элементы пиротехники. При выборе площадки использовали рекомендации МЧС.
На фестивале организуют ярмарочное пространство, также гостям представят патриотический концерт в Зеленом театре, а завершится праздник фейерверком.