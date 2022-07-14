Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Обстрел автостанции в Донецке со стороны ВСУ велся из натовских гаубиц М777
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Авто
Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без прав
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Политика
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ РФ в других странах
Мир
Захарова отреагировала на слова Вучича об аде при отказе от условий РФ
Экономика
Банкам РФ разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
Мир
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России
Сюжет:

Захарова отреагировала на слова Вучича об аде при отказе от условий РФ

0
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с самого начала сформулировала свою позицию относительно того, каким видит будущее урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о том, что в случае, если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, всех ждет ад.

Метят на юг: какие цели поразили ВС России в Николаеве
В этот же день в Стамбуле прошел первый раунд переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов

«Позиция России была сформулирована с самого начала. Как в виде целей и задач, так и в виде позиции на переговорах, которые запросил киевский режим», — ответила она на вопрос «Ленты.ру» о том, прорабатывает ли РФ какие-либо предложения Запада по дипломатическому урегулированию кризиса.

Ранее в этот день сербский лидер заявил, что знает, «что нас ждет». По его словам, как только Путин «закончит дела» в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если же оно не будет принято, «мы отправимся в ад», заключил Вучич. При этом он не уточнил, о каком именно предложении идет речь.

В то же время депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

До этого, 12 апреля, Путин отметил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022