Россия с самого начала сформулировала свою позицию относительно того, каким видит будущее урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Сербии Александра Вучича о том, что в случае, если Запад не примет условия президента РФ Владимира Путина, всех ждет ад.

«Позиция России была сформулирована с самого начала. Как в виде целей и задач, так и в виде позиции на переговорах, которые запросил киевский режим», — ответила она на вопрос «Ленты.ру» о том, прорабатывает ли РФ какие-либо предложения Запада по дипломатическому урегулированию кризиса.

Ранее в этот день сербский лидер заявил, что знает, «что нас ждет». По его словам, как только Путин «закончит дела» в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск – Краматорск – Авдеевка, последует его предложение. Если же оно не будет принято, «мы отправимся в ад», заключил Вучич. При этом он не уточнил, о каком именно предложении идет речь.

В то же время депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет указал, что Россия прекратит специальную операцию по защите Донбасса после того, как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства. Как отметил Шеремет, Россия не сможет жить «с фашистами и террористами под боком».

До этого, 12 апреля, Путин отметил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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