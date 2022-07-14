Электробус КамАЗ-6282 прошел 3 тыс. км по дорогам Сочи

Электробус КамАЗ-6282, который находится в опытной эксплуатации в городе-курорте Сочи, проехал по его улицам 3 тыс. км и перевез более 10 тыс. пассажиров, сообщила 14 июля пресс-служба КамАЗа.

По информации от жителей и гостей города, электробус получил высокие оценки от пассажиров. По данным пресс-службы предприятия, положительно были оценены бесшумность пассажирской машины, плавность ее хода, оснащенность просторного салона системой климат-контроля, USB-зарядками и Wi-Fi.

14 июля пассажиром нового для Сочи вида общественного транспорта стал глава города Алексей Копайгородский.

«В Сочи на маршрутах общественного транспорта уже курсирует более 100 автобусов, работающих на метане. Также тестируем электробусы. Это важная часть экологического проекта администрации города. Планируем обновление автопарка пассажирских предприятий в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — сообщил мэр.

После ознакомительной поездки глава города пообщался с директором по пассажирскому транспорту КамАЗа Саматом Саттаровым.

«В 2021 году мы выпустили более 2 тыс. единиц пассажирской техники, в том числе 350 электробусов. На следующий год у нас план около 500–600 электробусов», — подчеркнул Саттаров.

Сочи участвует в программе обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Правительством РФ одобрена заявка на приобретение 77 автобусов большого класса, 26 из них будут приобретены до конца текущего года. Кроме того, в 2023 году на сочинские городские маршруты выйдут электробусы.

4 июля «Известия» написали о том, что холдинг «Синара —Транспортные машины» показал на выставке «Иннопром-2022» электробус «Синара-6253». Генеральный директор холдинга «Синара —Транспортные машины» Виктор Леш, презентуя на стенде компании новую разработку, упомянул о том, что «не менее 70% парка общественного транспорта в России полностью исчерпало свой ресурс и подлежит замене».