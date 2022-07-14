Российский дипломат предупредил о «вызывающих шагах» Литвы в отношении РФ

Литва может продолжить применять «вызывающие шаги» в отношении РФ, но Москва к этому готова. Об этом 14 июля заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

«Нам стоит ожидать дальнейших вызывающих действий, возможно, с их стороны <...> выводы будут», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

13 июля были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту подпавших под западные санкции грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. Таким образом, железнодорожная перевозка в российский регион нефти и нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других невоенных товаров не запрещена, но их транзит должен быть предметом целенаправленного и эффективного контроля со стороны властей стран — членов Евросоюза.

На следующий день премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что текущий порядок транзита товаров в Калининградскую область будет действовать до тех пор, пока не будет разработан новый на основе разъяснений Еврокомиссии.

Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва приступила к формированию позиции на разъяснения по транзиту. Дипломат выразила мнение, что на Западе «поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная».

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

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