26 и 27 августа В Москве пройдёт фестиваль JetRush Extreme Fest

26 и 27 августа, на большой парковке у яхт-клуба, на территории арт-кластера «Красный Октябрь» при поддержке Департамента спорта города Москвы, состоится спортивно-музыкальный фестиваль JetRush Extreme Fest. На протяжении двух дней гостей ждет насыщенная программа: зрелищные трюки на гидроциклах и во флайборде, чемпионат по BMX-фристайлу в рампе, live-выступления артистов и многое другое.

Днем гостей фестиваля будет ждать спортивная программа бренда Mega Drive: квалификация и чемпионат России в дисциплине BMX-фристайл с выступлением лучших атлетов и участников Олимпийской сборной, на большой рампе, в котором примут участие ведущие российские спортсмены. Кроме того, на воде у памятника Петру I, при поддержке Marathon Group гости смогут увидеть захватывающие трюки на мощных гидроциклах от главных райдеров России и мира в аквабайк-фристайле, а также шоу на флайбордах на реактивных струях воды на высоте до 20 метров!

В режиме non-stop, все 2 дня фестиваля, на главной сцене будут выступать диджеи и hip-hop хитмейкеры Feduk, Недры, Captown. Также гостей ждут еще два секретных участника, имена которых будут объявлены позже.

Кроме того, на протяжении всех дней фестиваля, можно будет посетить занятия кроссфитом, поиграть в настольный теннис или аэрохоккей, а также стритбол и настольный футбол. Устроить гастрономический перерыв можно будет в зоне стрит фуда, а перевести дух – в комфортной lounge-зоне.