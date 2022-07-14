Эксперт спрогнозировал цены на квартиры в деревянных многоэтажках

Цена квартир в деревянных многоэтажках на этапе их продвижения должна быть демпинговой, считает руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Проект достаточно смелый, с учетом устоявшихся стереотипов в отношении пожарной безопасности и сроков эксплуатации, в которых древесина уступает каменным строениям. При этом на рынке есть целевая аудитория, которая предпочитает деревянные дома каменным, аргументируя это большей их экологичностью и комфортным микроклиматом в таких домах», — отметил специалист.

Также эксперт отметил, что успех такого проекта в первую очередь как раз будет зависеть от того, насколько его разработчики смогут развенчать эти мифы и создать первые опытные образцы, комфортные для жизни. Однако ожидать высокого спроса на первых этапах реализации, по его мнению, не следует.

Важным фактором будет и цена квартир в таких домах, которая на этапе их продвижения явно должна быть демпинговой, добавил Сауков.

По мнению эксперта Общественного совета Ильи Пономарева, деревянное домостроение сильно недооценено в России.

«Сложно найти более эффективный строительный материал, превосходящий сталь в удельных параметрах несущей способности, с низкой теплопроводностью, экологически чистый. Традиционные проблемы — огнестойкость и подверженность биологическому разрушению — также давно решены», — подчеркнул он.

Как сообщили «Известиям» в департаменте проектного консалтинга Est-a-Tet, себестоимость строительства деревянного многоэтажного дома по типовому проекту в начале 2022 года составила 62 тыс. рублей за квадратный метр, однако на данный момент эта цена однозначно подверглась корректировке из-за изменившихся экономических условий.

Так, если говорить о строительстве домов до четырех этажей, то квадратный метр обойдется потребителю не дороже, чем в жилье по стандартным технологиям. Экономия может быть достигнута за счет отсутствия тяжелого фундамента (он не предусматривается для таких домов), а также за счет отделки.

С большой вероятностью такое жилье может быть интересным жителям северных регионов и других, где есть сырье (лес) недалеко от места производства, добавили в компании.

Директор по проектированию ГК «Гранель» Дмитрий Становой, в свою очередь, выразил мнение, что деревянное домостроение — сложный продукт с точки зрения продаж, так как у многих людей есть предубеждения против него — считается, что жить в таких зданиях небезопасно. При этом специалист добавил, что на сегодняшний день дерево — высокотехнологичный материал в строительстве, который имеет повышенную прочность и даже огнестойкость.

7 июля Минстрой сообщил, что совместно с МЧС России утвердил дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года.

Дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. К примеру, уже в текущем году будут определены минимальные безопасные противопожарные расстояния между зданиями с применением метода полевого моделирования.

Кроме того, на текущий момент в Вологодской области ведется строительство пилотных четырехэтажных многоквартирных жилых домов с применением CLT-конструкций, которое планируется завершить до конца 2022 года.