Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Обстрел автостанции в Донецке со стороны ВСУ велся из натовских гаубиц М777
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Авто
Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду без прав
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Политика
Путин подписал закон о контрмерах на дискриминацию СМИ РФ в других странах
Мир
Захарова отреагировала на слова Вучича об аде при отказе от условий РФ
Экономика
Банкам РФ разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам
Мир
В США задали НАТО неудобный вопрос из-за Турции и России

Эксперт спрогнозировал цены на квартиры в деревянных многоэтажках

Эксперт Сауков: цена квартир в деревянных многоэтажках сначала должна быть демпинговой
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена квартир в деревянных многоэтажках на этапе их продвижения должна быть демпинговой, считает руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Девелоперы не заинтересованы в росте цен»
Президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий — о перспективах отрасли, импортозамещении и новых инструментах

«Проект достаточно смелый, с учетом устоявшихся стереотипов в отношении пожарной безопасности и сроков эксплуатации, в которых древесина уступает каменным строениям. При этом на рынке есть целевая аудитория, которая предпочитает деревянные дома каменным, аргументируя это большей их экологичностью и комфортным микроклиматом в таких домах», — отметил специалист.

Также эксперт отметил, что успех такого проекта в первую очередь как раз будет зависеть от того, насколько его разработчики смогут развенчать эти мифы и создать первые опытные образцы, комфортные для жизни. Однако ожидать высокого спроса на первых этапах реализации, по его мнению, не следует.

Важным фактором будет и цена квартир в таких домах, которая на этапе их продвижения явно должна быть демпинговой, добавил Сауков.

По мнению эксперта Общественного совета Ильи Пономарева, деревянное домостроение сильно недооценено в России.

«Сложно найти более эффективный строительный материал, превосходящий сталь в удельных параметрах несущей способности, с низкой теплопроводностью, экологически чистый. Традиционные проблемы — огнестойкость и подверженность биологическому разрушению — также давно решены», — подчеркнул он.

Как сообщили «Известиям» в департаменте проектного консалтинга Est-a-Tet, себестоимость строительства деревянного многоэтажного дома по типовому проекту в начале 2022 года составила 62 тыс. рублей за квадратный метр, однако на данный момент эта цена однозначно подверглась корректировке из-за изменившихся экономических условий.

Так, если говорить о строительстве домов до четырех этажей, то квадратный метр обойдется потребителю не дороже, чем в жилье по стандартным технологиям. Экономия может быть достигнута за счет отсутствия тяжелого фундамента (он не предусматривается для таких домов), а также за счет отделки.

С большой вероятностью такое жилье может быть интересным жителям северных регионов и других, где есть сырье (лес) недалеко от места производства, добавили в компании.

Директор по проектированию ГК «Гранель» Дмитрий Становой, в свою очередь, выразил мнение, что деревянное домостроение — сложный продукт с точки зрения продаж, так как у многих людей есть предубеждения против него — считается, что жить в таких зданиях небезопасно. При этом специалист добавил, что на сегодняшний день дерево — высокотехнологичный материал в строительстве, который имеет повышенную прочность и даже огнестойкость.

7 июля Минстрой сообщил, что совместно с МЧС России утвердил дорожную карту по развитию деревянного домостроения до 2024 года.

Дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. К примеру, уже в текущем году будут определены минимальные безопасные противопожарные расстояния между зданиями с применением метода полевого моделирования.

Кроме того, на текущий момент в Вологодской области ведется строительство пилотных четырехэтажных многоквартирных жилых домов с применением CLT-конструкций, которое планируется завершить до конца 2022 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022