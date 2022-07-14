В Москве на пешеходном переходе грузовик сбил самокатчика

В Москве на Мясницкой улице в районе дома 26Б стр. 1 грузовик сбил человека на самокате. ДТП случилось в четверг, 14 июля, сообщает столичный департамент транспорта.

Самокатчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

«На Мясницкой улице в районе дома 26Бс1 произошло ДТП с участием грузового автомобиля и человека, пересекавшего пешеходный переход на самокате. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено», — отмечается в Telegram-канале Дептранса.

О состоянии сбитого самокатчика не сообщается.

5 июля в Якутске на пешеходном переходе 13-летний велосипедист получил смертельные травмы в результате наезда автоцистерны. Водитель машины «НЕФАЗ» на регулируемом перекрестке выполнял поворот направо. От полученных травм подросток скончался на месте.