В Совбезе сравнили политику США с книгой «Скотный двор»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев сравнил политику США с книгой «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Об этом он написал 14 июля в своем Telegram-канале.

«Ближе всего американцам знаменитый лозунг, который на оруэлловском скотном дворе провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих». Это, можно сказать, суть американского понимания демократии», — заявил Медведев.

По его словам, США стремятся присвоить себе право верховного арбитра международной морали и законности, при этом неподсудного и безнаказанного.

«Упиваясь своей мнимой исключительностью, США готовы беспрестанно указывать всему миру, что хорошо и что плохо. Какая демократия «полезна», а какая не годится, потому что не по заокеанским лекалам скроена и не по англосаксонским размерам сшита. Потому что именно они — США — и есть светоч демократии. Именно они лучшие, они исключительные», — рассказал зампредседателя СБ.

Он также отметил, что США убеждены в своем праве всё решать за другие страны, а в некоторых случаях — физически ликвидировать их правителей.

«На просторах других стран и континентов американцы уже не первое столетие стремятся присвоить себе исключительное «право силы», на словах выказывая почтение праву международному или сакральному. Американцы и правда уверовали, что любой их поступок, даже самый дикий, жестокий и неблаговидный, всё равно в итоге получит индульгенцию. Сами же себе ее и выпишут», — заявил Медведев.

При этом, по словам экс-президента России, в будущем США будет сложнее диктовать свои правила миру. Он заявил, что неоправданные имперские амбиции страны не позволяет ей существовать долго.

6 июля Медведев назвал отвратительным лаем попытки США расследовать действия России. Он напомнил, что Америка всегда вела «бессмысленные войны» и поэтому не может обвинять в том же самом других.

20 июня Медведев заявил, что отношений России и США больше не существует. Он отметил, что сейчас двум странам не время вести переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях, которые для РФ в текущей ситуации будут вредны.