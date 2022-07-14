Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Читатели немецкой Bild потребовали отставки Шольца
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Мир
Немцам предложили переждать зиму в Греции
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград

Глава минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии

0
Фото: Global Look Press/US Joint Staff
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны. Об этом он сообщил 13 июля на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»
Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС

Министр отметил, что сейчас Венгрия сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, а также наплывом нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что другие страны Европы уже реагируют на эти вызовы. Салаи-Бобровнички напомнил, что, в частности, Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение. По его словам, Венгрии также необходимо вооружиться.

«Чтобы защитить мир у нас, я поручил командующему венгерскими вооруженными силами (Ромулу Русин-Сенди) подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов», — написал глава минобороны.

Он добавил, что современные вооруженные силы мгновенно и эффективно реагируют на вызовы.

Ранее, 19 июня, новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс сказал, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией.

31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В тот же день правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022