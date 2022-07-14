Глава минобороны Венгрии поручил усилить боеготовность армии

Глава минобороны Венгрии Кристоф Салаи-Бобровнички заявил, что поручил усилить боеготовность армии и провести интенсивные учения в разных частях страны. Об этом он сообщил 13 июля на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

Министр отметил, что сейчас Венгрия сталкивается с беспрецедентными вызовами безопасности в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, а также наплывом нелегальных мигрантов. Он подчеркнул, что другие страны Европы уже реагируют на эти вызовы. Салаи-Бобровнички напомнил, что, в частности, Великобритания объявила о мобилизации своих сил, Словакия ввела чрезвычайное положение. По его словам, Венгрии также необходимо вооружиться.

«Чтобы защитить мир у нас, я поручил командующему венгерскими вооруженными силами (Ромулу Русин-Сенди) подготовиться к повышению боеготовности вооруженных сил. Это означает, что в ближайшие недели и месяцы солдаты будут больше и интенсивнее тренироваться в более крупных подразделениях в нескольких частях страны. Ускоряется подготовка, призывается больше резервистов», — написал глава минобороны.

Он добавил, что современные вооруженные силы мгновенно и эффективно реагируют на вызовы.

Ранее, 19 июня, новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс сказал, что британские войска должны быть готовы «еще раз воевать в Европе», чтобы помочь Украине в противостоянии с Россией.

31 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая традиционная армия в Европе среди стран НАТО. По его словам, это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

В тот же день правительство и Консервативная партия Германии договорились выделить €100 млрд для модернизации вооруженных сил страны. Отмечалось, что сделка позволит Берлину «в среднем за несколько лет» достичь необходимого для стран НАТО показателя в 2% от ВВП, выделенных на оборону.