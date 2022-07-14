Свыше 157 тыс. т кормов заготовили в Липецкой области

В Липецкой области продолжается заготовка травянистых кормов для крупного рогатого скота. Потребность в кормах на зимний период закрыта на 42%.

По данным управления сельского хозяйства региона, на текущий момент скошено 27,9 тыс. га естественных и сеяных трав. Всего заготовлено 157,6 тыс. т грубых кормов, в том числе 27,9 тыс. т сена. Об этом сообщает LipetskMedia.

На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 6,2 центнера кормовых единиц. Расчетная потребность составляет 20,5 ц.

Заготовка кормовых корнеплодов и силоса начнется в регионе во второй декаде августа. В общей сложности необходимо заготовить около 375 тыс. т сочных кормов. Власти отмечают, что в хозяйствах также сохранились остатки прошлогоднего урожая.

Ранее сообщалось, что в Татарстане создадут селекционно-семеноводческий центр по разработке сортов и гибридов картофеля.