Реклама
Прямой эфир
Мир
Еврокомиссия ухудшила прогноз инфляции в еврозоне до рекордных 7,6%
Мир
Украинские боевики обстреляли Изюм в Харьковской области
Мир
Читатели немецкой Bild потребовали отставки Шольца
Мир
В Кремле усомнились в способности БРИКС стать альтернативой G20
Мир
Немцам предложили переждать зиму в Греции
Мир
Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Сюжет:

Премьер Литвы Шимоните: порядок транзита в Калининград сохранится до введения новых правил

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Литве будет действовать нынешний порядок транзита в Калининградскую область до установления ведомствами страны новых правил на основе разъяснений Еврокомиссии. Об этом 14 июля сообщила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д
Но поставки санкционных товаров фурами остались под запретом

По ее словам, перевозка грузов будет сопряжена с более тщательным контролем.

«Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас», — сказала он.

Кроме того, она уточнила, что возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград, невозможно. Шимоните рассказала, что не существует никаких «льготных» коридоров, потому что товары в российский регион и из него никогда не следовали без таможенных процедур и контроля.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиям» выразил мнение, что Литва сделает всё, чтобы затянуть исполнение решения Еврокомиссии по транзиту. При этом рекомендации ЕК он назвал запоздалыми.

Нифантьев считает, что Вильнюс совершил ошибку, ограничив перевозку грузов на российскую территорию, добавив, что это в долгосрочной перспективе приведет Литву к весьма печальным последствиям внутри Евросоюза. По его словам, Вильнюс недооценил зависимость европейской экономики от России, а также решимость Москвы отстаивать свои интересы.

Накануне Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий.

Запрет на перевозку ряда грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств вводит санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022