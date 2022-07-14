Премьер Литвы Шимоните: порядок транзита в Калининград сохранится до введения новых правил

В Литве будет действовать нынешний порядок транзита в Калининградскую область до установления ведомствами страны новых правил на основе разъяснений Еврокомиссии. Об этом 14 июля сообщила журналистам премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По ее словам, перевозка грузов будет сопряжена с более тщательным контролем.

«Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас», — сказала он.

Кроме того, она уточнила, что возвращение к ситуации, которая была 16 июня, когда перевозились все товары в Калининград, невозможно. Шимоните рассказала, что не существует никаких «льготных» коридоров, потому что товары в российский регион и из него никогда не следовали без таможенных процедур и контроля.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиям» выразил мнение, что Литва сделает всё, чтобы затянуть исполнение решения Еврокомиссии по транзиту. При этом рекомендации ЕК он назвал запоздалыми.

Нифантьев считает, что Вильнюс совершил ошибку, ограничив перевозку грузов на российскую территорию, добавив, что это в долгосрочной перспективе приведет Литву к весьма печальным последствиям внутри Евросоюза. По его словам, Вильнюс недооценил зависимость европейской экономики от России, а также решимость Москвы отстаивать свои интересы.

Накануне Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту запрещенных грузов. В них указано, что железнодорожный транзит в Калининградскую область разрешен с соблюдением ряда условий.

Запрет на перевозку ряда грузов в российский регион из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств вводит санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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