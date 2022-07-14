В ЕС задумались о снятии санкций с ряда россиян

В Европейском союзе (ЕС) ведут обсуждения о снятии санкций с некоторых россиян. Как сообщает 14 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в этот список попали около 40 человек.

Причинами для возможного снятия санкций стало то, что 30 человек из данного списка обратились в суд, потребовав снять с них ограничительные меры. А еще около 10 человек обратились к ЕС напрямую. При этом их персоналии не разглашаются, так как эти процессы — частные, пишет агентство.

Юридическая служба Европейского совета уже уведомила постоянных представителей ЕС, что некоторые из запросов были «оправданы». Так как находящиеся лица предоставили юристам информацию, которая говорила о том, что меры были введены на «слабых основаниях». В этой связи, отмечает Bloomberg, «в ЕС ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц.

В то же время агентство указало, что в ЕС намерены предложить ввести новые санкции против еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового санкционного пакета против России. Представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в Евросоюзе готовятся в течение недели.

8 июня адвокаты российского бизнесмена Романа Абрамовича заявили, что намерены оспорить введенные против него санкции Евросоюза. Соответствующие юридические документы направлены в управляющие органы ЕС, заявили юристы. Сторона защиты указала, что расценивает санкции как «акт дискриминации», основанный на ложных утверждениях близости бизнесмена к правительству России.

Ранее в мае стало известно, что бизнесмен Алишер Усманов также решил через суд оспорить введенные против него персональные санкции ЕС. Он попросил о приостановлении действия ограничений до соответствующего решения судьи. О таком же намерении заявляли и бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман.