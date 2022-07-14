Контрафактный алкоголь и сигареты на 4 млн рублей изъяли в Оренбуржье

Полиция Оренбургской области пресекла деятельность группировки, которая распространяла контрафактные сигареты и алкоголь. Стоимость изъятой продукции оценивается в 4 млн рублей.

Обыски в гаражах и домовладениях двух подозреваемых проводились в рамках уголовного дела. Сотрудники отдела экономической безопасности обнаружили 430 бутылок с алкоголем объемом по 0,5 л. Кроме того, изъято свыше 28 тыс. пачек сигарет, пишет «Урал56.Ру».

На продукции обнаружены акцизные марки с признаками подделки. На части товаров акцизные марки отсутствовали.

Специалисты назначили проведение технико-криминалистической экспертизы продукции. Установлено, что подозреваемые приобрели табак и алкоголь без лицензии и продавали товары своим знакомым. Устанавливается источник происхождения продукции.