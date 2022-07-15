Потолок сознания

Американский президент Джозеф Байден и его офис продолжают свое шествие по планете в поисках союзников, готовых поддержать идею введения потолка цен на российскую нефть. Пока члены «большой семерки» пытаются найти решение для воплощения в жизнь самой идеи, представители Белого дома решились на смелый шаг и обратились к Пекину за поддержкой, о чем достаточно громогласно заявили.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, в ходе недавней виртуальной встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ она обсудила перспективу установления предельной цены на российскую нефть. Как американская чиновница отметила в своем заявлении, «они» выслушали ее и «выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса».

Как говорится, кое-кто выдает желаемое за действительное. В Пекине подтвердили, как вежливые люди, что выслушали стенания американцев, и очень дипломатично публично ответили. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин, «Китай считает, что этот вопрос крайне сложный, предпосылка решения проблемы заключается в том, что все соответствующие стороны должны прикладывать усилия для примирения и содействия проведению переговоров, а также способствовать снижению напряженности в украинском кризисе, а не эскалации, это соответствует интересам всех сторон».

Проницательности китайцам не занимать. Вопрос на самом деле сложный. Чтобы этот механизм заработал, действительно нужно единодушное согласие абсолютно всех участников рынка, и особенно крупнейших импортеров. Именно поэтому во время саммита G7 его участники были решительно настроены на обсуждение этой идеи с представителями Индии и Китая. Более того, источники зарубежных СМИ назвали эти переговоры «положительным и продуктивным».

С одной стороны, никаких официальных подтверждений тому мы не знаем, однако справедливости ради стоит отметить, что именно Пекин и Дели в последнее время увеличивают импорт российской нефти за счет дисконта, который составляет порядка $30 за баррель. Как сообщал Bloomberg, только за последний месяц 52% от объема морского экспорта российской нефти направилось в Азию. Поставки в Китай в среднем составляли 628 тыс. баррелей в день, в Индию — 522 тыс. баррелей. Более того, если в КНР Россия уже два месяца подряд является основным поставщиком нефти, то в июле страна может потеснить с индийского рынка Ирак и занять первое место по объемам поставок, заняв 20-процентную долю этого огромного рынка, сказано в отчете Центра развития энергетики.

На этом фоне как ближневосточные, так и латиноамериканские производители стали тоже предлагать своим клиентам скидки. Саудовская Аравия установила цены на Arab Heavy и Arab Medium с наибольшим дисконтом по отношению к флагманскому сорту Arab Light для грузов, отправляемых в Азию в августе. По примеру королевства поступили и еще две страны, которое производят в основном тяжелые сорта, — Иран и Венесуэла. Последняя, используя свою скидку, в июне отправила в Европу первую за два года партию нефти, что позволило ей увеличить экспорт черного золота на 61% по сравнению с прошлым месяцем — до 630,5 тыс. баррелей в сутки.

Такое поведение участников рынка связано исключительно с экономическими мотивами. Экспортеры попросту не хотят терять долю рынка. Кроме того, сегодня санкции в отношении российской нефти в Европе еще не вступили в силу. Страны Старого Света полностью откажутся от морских поставок черного золота из РФ только в конце 2022 года, а от нефтепродуктов — весной 2023-го. К тому же Венгрия, которая добилась исключения из санкционного пакета трубопроводных поставок, ввела запрет на экспорт нефтепродуктов. Поэтому реальные проблемы с поставками топлива для европейских потребителей еще не наступили.

К тому же дополнительных мощностей сегодня на нефтяном рынке нет. Хотя Байден намерен обсудить с саудитами увеличение добычи, по условиям сделки ОПЕК+ максимальная планка для Саудовской Аравии на август составляет 11 млн баррелей в сутки. Прежде королевство редко достигало этого уровня и никогда не поддерживало его в течение длительного времени. Таким образом, никто не поручится, что саудиты смогут стабильно добывать 11 млн баррелей в сутки или даже больше. Еще более невероятно, что королевство быстро запустит якобы имеющиеся у него мощности, чтобы довести добычу до 12,2 млн баррелей в сутки, — даже если захочет.

А между тем американская администрация кнутом и пряником пытается склонить производителей нефти беспрекословно выполнять любые свои требования. С одной стороны, замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что планы США ввести потолок цен на российскую нефть не подразумевают вторичных санкций. То есть США не планируют наказывать страны, которые не захотят присоединиться к предлагаемой схеме. Но, с другой стороны, конгресс США снова начал рассматривать антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который в США пытаются принять в том или ином виде уже как около 20 лет.

Инициатива направлена на противостояние ОПЕК за якобы сговор с целью повышения мировых цен на нефть. Предполагается, что NOPEC позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК и другим экспортерам нефти, участвующим в картельных сговорах на нефтяном рынке.

Вопрос, готовы ли производители черного золота мириться с такими нерыночными решениями американской администрации, которые ведут исключительно к развитию энергетического кризиса. Те же Китай и Индия заинтересованы закупать российское сырье с дисконтом, но к рыночной цене. Вряд ли они пойдут на какие-либо ограничения. А вот США впору задуматься, чем для них может закончиться искусственное снижение цен на нефть, когда себестоимость добычи в Штатах более чем вдвое выше, чем в России.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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