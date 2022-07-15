Препаратные требования

В период, когда существуют трудности с логистикой лекарств, их доступностью, важным инструментом для обеспечения препаратами могут стать производственные аптеки. Но сейчас их становится всё меньше.

По данным Росздравнадзора, пять лет назад в России оставалось чуть больше 1,2 тыс. аптек, способных производить фармпрепараты по рецептам врачей, — это порядка 3,6% от общего числа. Сейчас, согласно подсчетам профильных СМИ, их осталось около 500. Капля в море.

В фармацевтической отрасли уже несколько лет обсуждается вопрос — что необходимо сделать, какие условия создать, чтобы возродить полноценное производство лекарств в аптеках. В марте этого года в Госдуме, наконец, прошли первое чтение поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Среди прочего они снимут запрет на изготовление зарегистрированных лекарственных препаратов.

Однако доработка такого нужного отрасли законопроекта сильно затянулась. Даже несмотря на то, что депутаты не раз отмечали, что в сегодняшних условиях восстановление производства в аптеках жизненно необходимо.

Заставшие советские времена, наверняка помнят аптеки, при которых работали рецептурно-производственные отделы. Это практика пользовалась большим спросом. Ведь на месте для пациента могли изготовить препарат с индивидуально подобранной и максимально точной дозировкой. Сейчас возродить по всей России не получится без серьезной государственной поддержки, но я убеждена, что это необходимо. Потому что именно аптечное производство может помочь предотвратить дефицит лекарств, если такой вдруг возникнет.

Сейчас больше всего производственных аптек в Санкт-Петербурге (57) и Москве (54). В Якутии — 20, в Самарской области — 15, в Ульяновской — 14. А вот в Ингушетии, Калмыкии и Чечне их нет совсем.

В Сургуте осталось лишь одно такое предприятие. Там сохранилась и технология производства и уникальное оборудование, которое на сегодняшний день уже не выпускается. Однако эту аптеку решено ликвидировать якобы из-за низкой рентабельности. Хотя она имеет лицензию на отпуск сильнодействующих и наркотических средств, а это уникальное направление деятельности. И такое решение принимают власти отдаленного, труднодоступного региона на фоне трудностей с логистикой лекарственных препаратов и их доступностью. Это вызывает тревогу и опасение за лекарственное обеспечение в целом.

Объясню почему. В Приморье в марте, когда наблюдался ажиотажный спрос на лекарства, силами производственных аптек удалось избежать дефицита препаратов для лечения щитовидной железы — в частности, L-тироксина. А в Красноярске продукция производственной аптеки оказалось настолько востребованной, что была зарегистрирована собственная торговая марка.

В апреле в Норильске заново открыли самую северную производственную аптеку в России. Теперь там можно изготовить порядка 8 тыс. единиц продукции для больниц и выполнять индивидуальные заказы для пациентов. Фармацевты могут делать мази, капли, растворы: обезболивающие, жаропонижающие, противовирусные.

В текущих экономических и политических реалиях это — неплохое подспорье. Даже с учетом развития современной фармацевтической промышленности, сохраняется потребность в лекарственных препаратах, подстроенных под индивидуальные особенности организма. В этом как раз могут помочь производственные аптеки.

Фармацевты могут создать препараты для пациентов с непереносимостью того или иного лекарственного компонента, или фармсредства, необходимые для дополнения эффекта другого препарата. Кроме того, специалисты могут эффективно заниматься дроблением и перекомпоновкой промышленных упаковок. Это решит проблему пациента, которому, например, нужна треть того, что предлагает фармпроизводитель. А людям, которые не могут глотать таблетку, провизоры могут изготовить свечи или другие лекарственные формы.

Производственные аптеки способны подставить плечо в лекарственном обеспечении, но, конечно, они не смогут полностью заменить все препараты фармацевтических заводов. Тем не менее в случае дефицита отсутствие производственных аптек неизбежно приведет к тому, что многие останутся без жизненно необходимых лекарств. В частности, в зоне риска — дети, потому что именно им чаще всего требуется индивидуальная дозировка.

Автор — провизор, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций



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