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Перевозки на пароме между корейским Донхэ и Владивостоком возобновятся

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После двухлетнего перерыва Южная Корея возобновляет регулярные пассажирские морские перевозки между Донхэ и Владивостоком. Они будут осуществляться на автомобильном пароме Eastern Dream. «Временный» рейс состоялся 30 июня, а с августа такие рейсы станут еженедельными.

ИА PrimaMedia уточняет, что с 2009 года паром каждую неделю курсировал по маршруту Владивосток – Донхэ – Сакаиминато (Япония). На судне могли поместиться 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. На нем были каются трех классов, ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр и магазин беспошлинной торговли.

Однако с марта 2020 года рейсы отменили из-за нерентабельности и политических разногласий с Японией, после того, как Токио принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею некоторых товаров, а затем и вовсе исключил Корею из списка надежных торговых партнеров.

8 июля 2022 года Корея разрешила въезд пассажиров через такие порты, как Донхэ, после снятия ограничений по коронавирусу. Незадолго до этого Россия также сняла все ограничения для иностранных граждан, въезжающих в страну через воздушные и морские пункты пропуска.

Представители туротрасли, которых опросило агентство, выразили уверенность, что спрос на такие поездки будет высоким. Рассматриваются варианты организации продаж билетов. Сейчас прямого сообщения Владивостока с Кореей нет.

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