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СМИ сообщили о планах ЕС представить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Евросоюзе готовятся в течение недели представить и одобрить седьмой пакет санкций против России. Об этом 14 июля сообщил интернет-портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

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Уточняется, что подготовка постпредов стран ЕС к новому пакету санкций возобновится в 14 и 15 июля. Европейские дипломаты заявили изданию о возможности одобрения очередных рестрикций к середине следующей недели.

По информации ресурса, в седьмой пакет санкций войдет запрет на импорт российского золота. Также будет расширен список запрещенных для экспорта в Россию товаров двойного назначения, а также лиц и компаний, якобы связанных с властями РФ.

По данным источника Bloomberg, обсуждения механизмов ограничения цен на нефть продолжаются в кругах ЕС, однако они вряд ли состоятся в ближайшем будущем.

Собеседники агентства утверждают, что некоторые государства – члены ЕС настаивают на расширении таких санкций против РФ, чтобы ударить по газу. Однако и в этом вопросе «у подавляющего большинства стран было немного желания идти на такой шаг».

Ранее, 8 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза был введен 3 июня. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов. Кроме того, от системы SWIFT были отключены три крупных российских банка.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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