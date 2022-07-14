Путин подписал закон об ответственности за публичные призывы против безопасности страны

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Уголовный кодекс РФ дополняется статьей о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности страны. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 14 июля.

Законом устанавливается административная ответственность в отношении нарушителей. Тем, кто выступает с публичными призывами к направленной против безопасности РФ деятельности и мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности, грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. либо лишение свободы от двух до четырех лет.

Совершение того же преступления группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения или с использованием СМИ наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, лишением свободы.

«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет», — говорится в документе.

В этом же законе говорится о приравнивании перехода россиянина на сторону противника к госизмене. Совфед одобрил этот закон 8 июля .

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 25 мая. Как отмечали авторы инициативы в пояснительной записке, принятие изменений будет способствовать «повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства».