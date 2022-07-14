На содержание паромных переправ в Омской области направят 27 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области провело отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые получат компенсации за содержание и ремонт паромных переправ. Общая сумма финансирования превышает 27 млн рублей.

По данным минтранса, возмещение затрат предусмотрено для паромных переправ на дорогах регионального и межмуниципального значения. Финансирование выделяется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в омской области». Средства направят АО «ДРСУ 3» и ИП Чуманову Павлу Александровичу, которые занимались содержанием переправ через реку Иртыш в населенных пунктах Большеречье и Бородинка, а также на дороге Нововаршавка — Черлак. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Субсидию в размере 13 млн рублей получил госпредприятие «Тевризское ДРСУ». Компания выполнила ремонт имущества, используемого на паромных переправах через Иртыш по дорогам Усть-Ишим – Малая Бича и Тевриз – Александровка, пишет ИА «Город55».

Всего в Омской области начали работу девять переправ. Так как их работа субсидируется из регионального бюджета, плата за проезд находится ниже экономически обоснованной стоимости перевозки.