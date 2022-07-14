Путин провел встречу с губернатором Тульской области

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 июля, провел рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«<…> больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды. Мы с вами в прошлый раз, на прошлой встрече, говорили и о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения. Аварийное жилье — достаточно высокий пока еще процент», — приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Программу по переселению из аварийных домов планируется закончить в 2023 году, подчеркнул губернатор Тульской области.

«<…> хочу доложить, что она (программа по переселению. — Ред.) идет с опережением графика на один год», — уверил он.

Также Дюмин сообщил о создании служебного квартирного фонда, состоящего из 186 квартир в многоквартирных домах. Как он уточнил, 170 квартир заселены медицинским персоналом «и после 10 лет работы они (квартиры. — Ред.) переходят в собственность».

Кроме того, глава Тульской области сказал, что в 2021 году был построен центр по привлечению медицинского персонала.

«Мы сосредоточились на следующих направлениях: на индивидуальной работе с соискателями и региональных мерах поддержки. Введены единовременные выплаты врачам, это 650 тыс. рублей, и 450 тыс. — фельдшерам. Также ежемесячно по 20 тыс. рублей — врачам-неонатологам. В этом году введены дополнительные выплаты по 15 тыс. рублей — это педиатры, терапевты и врачи общей практики», — подчеркнул глава Тульской области.

16 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Дюмин и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписали меморандум о сотрудничестве между областью и ДНР.