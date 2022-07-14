Мьянма вышлет главу посольства Великобритании

Власти Мьянмы высылают из страны главу посольства Великобритании Пита Ваулза, отказавшегося легитимизировать переворот. Об этом он сообщил 13 июля в Twitter.

«Сегодня мое пребывание в Мьянме подходит к концу. Грустно и жаль, что хунта заставляет меня уйти, но я рад, что мы не поддались давлению и не согласились легитимизировать их жестокий переворот», — написал глава дипмиссии.

Ваулз выразил уверенность в том, что британское посольство будет продолжать бороться и делать всё возможное для народа Мьянмы, который желает «мира, свободы и справедливости».

Пит Ваулз возглавлял британское посольство в Мьянме с 2021 года. Он отказался вручить свои верительные грамоты лидеру страны Мин Аун Хлайну, не желая признавать его легитимным главой государства. После этого в связи с многочисленными запросами со стороны Мьянмы в дипломатическое ведомство, дипломата понизили до временного поверенного в делах. В конце февраля 2022 года Ваулз не смог вернуться в страну после визита на региональное мероприятие, так как ему отказали во въезде.

В конце апреля Государственный административный совет Мьянмы (военное правительство) официально уведомил Великобританию, что более не признает Ваулза в качестве британского посла, но готов рассмотреть другие кандидатуры на этот пост, пишет японское англоязычное издание Nikkei Asia.

В начале февраля в Мьянме начались протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил, генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Это было сделано после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.