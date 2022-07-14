Командиры застрелили не желавших идти на Краматорск боевиков «Кракена»

Шесть боевиков украинской националистической группировки «Кракен» были застрелены после драки с командирами, вызванной массовым нежеланием выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска. Об этом 14 июля заявил в официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, конфликты и столкновения с применением оружия среди боевиков националистических формирований участились.

«13 июля в 226-м националистическом формировании «Кракен» более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сказал он на брифинге.

Также Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов Вооруженных сил РФ по ряду пунктов дислокации в районах Константиновки и Краматорска Донецкой Народной Республики, а также поселка Березнеговатое Николаевской области. Кроме того, ВСУ лишилсь свыше 100 единиц вооружения и военной техники, добавил он.

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