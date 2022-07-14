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Вучич: если Запад не примет предложение Путина, мир окажется в аду

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Если лидеры стран не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по вопросам, связанным с Украиной, то в мире начнется ад. Об этом 14 июля заявил президент Сербии Александр Вучич.

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По его мнению, после решения задач в Северске, Бахмуте, Соледаре, Славянске, Краматорске, Авдеевке от российского лидера может поступить предложение Западу. Вучич не стал уточнять, каким оно может быть.

Он отметил, что у всего западного мира конфликт с русскими «через украинцев».

«Мы должны сохранить мир», — приводит Sputnik его слова.

Ранее в этот день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет указал, что РФ прекратит специальную операцию по защите Донбасса, после того как украинские войска сложат оружие, а к власти вместо действующего нацистского режима придут люди, которые настроены на развитие Украины как самодостаточного и нейтрального государства.

Накануне обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид выразил мнение, что секретным оружием Путина стало моральное и политическое замешательство Запада. По его мнению, российский лидер действует, исходя из проблем западного общества. Он считает, что российский президент добился наибольших успехов в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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