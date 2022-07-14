Около 8,4 тыс. крыш капитально отремонтировали в Подмосковье

Капитальный ремонт провели на 8,4 тыс. крыш домов в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство ЖКХ региона.

Работы проводятся в рамках программы капремонта. За 2021 год удалось выполнить ремонт 576 кровель, на 2022 год запланирован ремонт 935 крыш.

За ходом работ следят представители управления технического надзора капитального ремонта. На результаты ремонта действует пятилетний срок гарантии. Подрядная организация несет ответственность перед Фондом капремонта и собственниками домов. При выявлении дефектов подрядчик должен устранить нарушения своими силами. При этом управляющие организации должны обслуживать все элементы домов без нарушений.

Ранее сообщалось, что в Омской области отремонтировали крыши 2,4 тыс. многоквартирных домов.