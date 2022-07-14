ВС РФ уничтожили украинские боевые машины РСЗО на заводе в Запорожье

Российские военные ликвидировали боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) 45-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом сообщил в четверг, 14 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Днем 13 июля на территории завода высоковольтной аппаратуры в городе Запорожье уничтожены укрытые в ангарах боевые машины реактивной системы залпового огня 45-й артиллерийской бригады ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Он уточнил, что военная техника противника уничтожена высокоточными ракетами морского базирования «Калибр».

На вооружение ВМФ России комплекс поступил в 2012 году. Впервые ракеты стали применяться в ходе военной операции Вооруженных сил РФ в Сирии.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские боевики заминировали ДнепроГЭС и все мосты на подконтрольной Киеву территории Запорожья. Кроме того, свыше 80 соцобъектов области превращены ВСУ в военные объекты и склады оружия.

В тот же день власти региона рассказали, что Киев проводил запрещенные эксперименты на территории Запорожской АЭС. На электростанции было обнаружено большое количество ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, отметили в ВГА.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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