Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Экономика
В США предрекли Европе «зиму недовольства» из-за дефицита газа
Мир
В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России
Общество
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Мир
Минобороны РФ заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденных территориях
Мир
Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца
Мир
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал последствия удара ВСУ по Донецку

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка в городе есть пострадавшие. С одним из них удалось поговорить 14 июля корреспонденту телеканала «Известия».

«У меня — я не слышу... После выстрела — я не слышу. Я как раз вышел на крыльцо, и тут грохнуло, и меня [оглушило]», — показывая на ухо, сообщил мужчина по имени Виталий.

Союзники ведут наступление в ДНР по четырем направлениям. Спецоперация 14 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Другая местная жительница показала кусок осколка от ракеты, влетевшего в ее квартиру. При этом в жилище оказалось разбитым окно.

Как сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), трое мирных жителей получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, известно о двух раненых в поселке Александровка Петровского района Донецка.

Накануне, 13 июля, съемочная группа «Известий» также сняла последствия удара ВСУ в Куйбышевском районе столицы ДНР, где украинский снаряд пробил дырку в крыше жилого дома. Снаряд повредил несколько этажей, никто из жителей не пострадал.

10 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022