После нового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Куйбышевскому району Донецка в городе есть пострадавшие. С одним из них удалось поговорить 14 июля корреспонденту телеканала «Известия».

«У меня — я не слышу... После выстрела — я не слышу. Я как раз вышел на крыльцо, и тут грохнуло, и меня [оглушило]», — показывая на ухо, сообщил мужчина по имени Виталий.

Другая местная жительница показала кусок осколка от ракеты, влетевшего в ее квартиру. При этом в жилище оказалось разбитым окно.

Как сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), трое мирных жителей получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, известно о двух раненых в поселке Александровка Петровского района Донецка.

Накануне, 13 июля, съемочная группа «Известий» также сняла последствия удара ВСУ в Куйбышевском районе столицы ДНР, где украинский снаряд пробил дырку в крыше жилого дома. Снаряд повредил несколько этажей, никто из жителей не пострадал.

10 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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