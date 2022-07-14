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Актер Иван Краско госпитализирован в Петербурге

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Фото: ТАСС/Денис Вышинский
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Народный артист России Иван Краско госпитализирован в больницу на Крестовском острове в Петербурге. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где служит актер.

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«Да, Иван Краско госпитализирован», — сказали «РИА Новости» в театре.

Как уточнил в беседе с агентством директор артиста Вячеслав Смородинов, врачи оценили его состояние как стабильное.

По словам Смородинова, ближайший спектакль у Ивана Ивановича 24 июля, он хочет на сцену. «Но нужно привести здоровье в порядок. Ждем, что скажут врачи», — добавил директор артиста.

В августе прошлого года Краско попадал в реанимацию с инсультом. Как стало известно, Краско стало плохо во время отдыха на даче.

Иван Краско — народный артист России, советский и российский актер театра и кино, режиссер. Наиболее известен по лентам «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6». Отец популярного актера Андрея Краско.

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