Путин утвердил спецмеры в экономике при операциях ВС РФ за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны.

В документе говорится, что в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте военной техники и вооружения, а также в обеспечении материально-техническими средствами.

При введении спецмер в экономике правительство РФ получило право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также на разбронирование материальных ценностей госрезерва.

Кроме того, при действии спецмер в экономике юрлица в России не вправе отказываться от заключения контрактов для обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за рубежом.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин подписал федеральный закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий. Вводится уголовная ответственность за участие гражданина РФ в военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Максимальное наказание за это составляет 20 лет лишения свободы.

Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранной организации или государству гостайны, либо оказание другой стране или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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