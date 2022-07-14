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Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 14 июля.

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Структура будет организована путем слияния Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС).

Отмечается, что Фонд создается в целях осуществления государством пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Кроме того, он будет исполнять обязанности по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социальному обеспечению, предоставлению мер социальной защиты отдельным категориям граждан. Также фонд создан в целях осуществления иных государственных функций и полномочий, возложенных на него в соответствии с законодательством, говорится в законе.

Отмечается, что функции и полномочия учредителя фонда осуществляет правительство РФ.

Госдума 5 июля в третьем чтении приняла закон об объединении ПФР и ФСС. Новый фонд будет создан 1 января 2023 года. Одновременно будут установлены единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

До этого, 6 июня, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что все социальные обязательства государства будут исполняться вне зависимости от объединения структур.

Правительство внесло инициативу об объединении фондов в Госдуму в мае.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 28 января рассказала «Известиям», что объединение приведет к экономии средств, а также допустила, что власти смогут решить такие задачи, как увеличение размера некоторых пособий.

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