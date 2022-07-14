Сильный ветер сорвал крышу дома культуры в Удмуртии

В Удмуртии несколько учреждений пострадали из-за непогоды. Сильный ветер повредил крышу Кильмезского сельского дома культуры.

Неблагоприятные погодные условия наблюдались в республике вечером 13 июля и ночью 14 июля. По словам главы регионального правительства Ярослава Семенова, в Сюсминском районе из-за ветра без электричества остались восемь социальных объектов, а также повреждена крыша дома культуры. Кроме того, отключения электричества наблюдались в 20 населенных пунктах.

По данным ИА «Сусанин», группировку энергетиков в пострадавшем муниципалитете усилили бригадами из Увинского и Селтинского районов. Всего к работам привлекли семь бригад и 13 единиц техники. Восстановительные работы в сети 6-10 кВ завершили до полуночи 13 июля. На текущий момент продолжаются работы по отдельным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ.