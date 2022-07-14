Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград

Еврокомиссия (ЕК) полностью поддерживает Литву, несмотря на разрешение железнодорожного транзита в Калининградскую область. Об этом 14 июля заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на брифинге в Брюсселе.

«Литва реализует санкции, принятые на уровне ЕС. Мы полностью поддерживаем Литву, у нас общая цель — применять жесткие санкции, которые имеют большое влияние на экономику России», — сказала она.

Спинант также отметила, что вопрос контроля идущих в Калининград железнодорожных грузов находится в компетенции литовских властей.

Ранее в этот день премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что текущий порядок транзита товаров в Калининградскую область будет действовать до тех пор, пока не будет разработан новый на основе разъяснений Еврокомиссии.

Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва приступила к формированию позиции на разъяснения по транзиту. Дипломат выразила мнение, что на Западе «поняли, что ситуация зашла уже в тупик, очень опасная, взрывоопасная».

Накануне были опубликованы разъяснения Еврокомиссии по транзиту запрещенных грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. В них указано, что железнодорожный транзит разрешен с соблюдением ряда условий. В тот же день Литва оценила рекомендации ЕК.

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Ограничения касались перевозок железнодорожным транспортом, но Литва также распространила его на грузовые авто. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такое решение незаконным.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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