Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Экономика
В США предрекли Европе «зиму недовольства» из-за дефицита газа
Мир
В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России
Общество
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Мир
Минобороны РФ заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденных территориях
Мир
Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца
Мир
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний

Высокую пожарную опасность ожидают в лесах Свердловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области в связи с высокой пожарной опасностью в лесах. Температура воздуха в регионе поднимается до +34 градусов.

По данным Уральского УГМС, высокая пожароопасность прогнозируется с 14 по 17 июля во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Кроме того, жара может привести к чрезвычайным ситуациям на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Возрастает риск несчастных случаев на водных объектах, а также аварий на дорогах.

При повышении температуры воздуха увеличивается и количество техногенных пожаров в жилом секторе. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее высокую пожарную опасность прогнозировали в районах Оренбуржья. На юге региона температура воздуха поднимается до +37 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022