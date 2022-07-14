Высокую пожарную опасность ожидают в лесах Свердловской области

Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области в связи с высокой пожарной опасностью в лесах. Температура воздуха в регионе поднимается до +34 градусов.

По данным Уральского УГМС, высокая пожароопасность прогнозируется с 14 по 17 июля во всех муниципальных образованиях. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». Кроме того, жара может привести к чрезвычайным ситуациям на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Возрастает риск несчастных случаев на водных объектах, а также аварий на дорогах.

При повышении температуры воздуха увеличивается и количество техногенных пожаров в жилом секторе. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее высокую пожарную опасность прогнозировали в районах Оренбуржья. На юге региона температура воздуха поднимается до +37 градусов.