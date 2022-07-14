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Захарова заявила о передаче США Украине разведданных для обстрелов Донбасса РСЗО HIMARS

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Соединенные Штаты предоставили Киеву разведсведения и направили инструкторов, которые помогали «правильно прицелиться» при использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS против жителей Донбасса. Об этом на брифинге 14 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно с поставками этих тяжелых вооружений связана заметная активизация артиллерии Вооруженных сил Украины, которая, судя по всему, получила приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — сказала она.

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Захарова сказала, что список страдающих от подобных бомбардировок городов и сел Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области «можно пополнять ежедневно».

«Такое положение дел заокеанских спонсоров киевского режима более чем устраивает. Иначе ничем иным нельзя объяснить озвученное 8 июля намерение Вашингтона поставить на Украину очередные четыре единицы РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и запчасти. На эти цели предназначены порядка $2,7 млрд», — добавила она.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Федор Вениславский в эфире телеканала «Рада» сообщил, что Украина потребовала у США ракеты большей дальности для HIMARS.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что ВСУ использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км.

В тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что большинство из девяти выпущенных ночью Киевом по Луганску ракет было сбито, но произошло падение осколков и возгорание городских объектов.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне российской спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации. Так, представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Украины тяжелой военной техникой эскалацией конфликта.

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